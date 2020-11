Menina foi estuprada pelo pai Divulgação

Por IG - Último Segundo

Publicado 10/11/2020 16:09

São Paulo - Uma menina de 6 anos que foi passar o fim de semana com o pai foi estuprada por ele, neste domingo, em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, a mãe acionou a viatura porque desconfiou do comportamento da filha depois que ela voltou do final de semana com o pai.



Ela contou que a filha estava com um comportamento estranho e disse que não queria mais voltar a casa do pai. A mãe questionou a criança sobre por que ela não queria ir mais para a casa do pai e a menina disse que o homem pediu que a vítima tirasse a roupa.

Ela negou e ele teria introduzido os dedos nas genitálias dela e passado as mãos no corpo dela. A criança foi levada a um hospital da cidade, em que o médico encontrou um edema nas parte íntimas dela.

O suspeito, de 50 anos, negou o crime, disse que não faria isso com a filha e que a menina estaria inventando histórias.