Após causar o acidente, o homem saiu do carro e caminhou pelado na avenida Tonico Lenci Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 15:58 | Atualizado 10/11/2020 16:02

São Paulo - Na região metropolitana de São Paulo, um homem causou um acidente de carro, saiu pelado de dentro do veículo e caminhou pela avenida Tonico Lenci, em Franco da Rocha, onde teria ocorrido o evento.

O homem teria dito às testemunhas que perdeu o controle do carro e acabou atingindo uma distribuidora de bebidas. Os moradores da região reconheceram o motorista e entraram em contato com a esposa dele, que foi até o local.



A mulher conversou com o dono da adega e disse que vai arcar com os custos do conserto da loja. Aparentemente, o autor do acidente não se machucou.