Publicado 10/11/2020 16:40

Após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspender os testes da vacina CoronaVac no Brasil , o líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues, se posicionou sobre o assunto nas redes sociais. "Estamos convocando o Presidente da Anvisa para prestar esclarecimentos sobre a suspensão dos estudos envolvendo a CoronaVac", escreveu Randolfe. Anteriormente, em coletiva, a Anvisa anunciou que vai manter a suspensão do estudo , mesmo com a comprovação do IML de que a morte do voluntário não foi ocasionada pelo imunizante.