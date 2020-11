CoronaVac, vacina que está sendo desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac com apoio do Instituto Butantan Governo de São Paulo

Por iG

Publicado 10/11/2020 17:50

O Ministério Público enviou nesta terça-feira um pedido ao Tribunal de Contas da União (TCU) para que o órgão investigue uma suposta interferência ideológica na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Na noite desta segunda, a entidade suspendeu os testes da CoronaVac, imunizante produzido pelo laboratório Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan , após a morte de um dos voluntários.



A Procuradoria pediu que o TCU avalie se a decisão de Anvisa foi pautada com base em protocolos e motivações objetivas ou se o órgão está sendo afetado por influências político-ideológicas.



O órgão ainda solicita que o tribunal acompanhe os processos decisórios em futuras aprovações ou suspensões de testes de imunizantes, de modo a assegurar uma atuação "legal, econômica, impessoal e transparente".



A causa da morte do voluntário que participava dos testes clínicos da fase 3 não foi relacionada com a eventual aplicação da vacina. De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), se trata de um suicídio . O paciente tinha 33 anos.



A representação do MP destaca que a agência tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, e que a independência administrativa, a estabilidade de seus dirigentes e a autonomia financeira são "prerrogativas necessárias ao exercício adequado de suas atribuições".



Publicidade

O questionamento é feito pelo MP sob suspeita de que tenha havido direcionamento político na decisão de suspender os testes da vacina. A ideia é que a suspensão teria o objetivo de prejudicar o cronograma da vacinação contra o novo coronavírus, prioridade da gestão do governador João Doria (PSDB). O tucano é adversário político direto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).