O Presidente Jair Bolsonaro, durante evento de lancamento da Retomada do Turismo. Aliança nacional que, com segurança e responsabilidade, busca acelerar a recuperação do setor e reduzir o impacto socioeconômico da Covid-19 após a paralisação das atividades. Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 19:23 | Atualizado 10/11/2020 19:36

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta terça-feira que "quando acaba a saliva, tem que ter pólvora" ao se referir sobre a Amazônia e as relações entre Brasil e EUA provocadas pela questão ambiental. O pronunciamento teria sido uma referência ao presidente eleito dos EUA, Joe Biden, que ainda como candidato disse que pressionaria o Brasil para adotar políticas mais duras para proteger a Amazônia.

O discurso do Bolsonaro foi feito durante uma cerimônia de lançamento de um programa de turismo, no Palácio do Planalto, em Brasília. O presidente, sem citar o nome de Biden, fez a seguinte declaração:

"Tem que tomar cuidado com a riqueza, porque está cheio de malandro de olho nela. O Brasil é um país riquíssimo. Assistimos há pouco um grande candidato a chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia levanta barreiras comerciais contra o Brasil. Como nós podemos fazer frente diante de tudo isso? Apenas a diplomacia não dá? Não é Ernesto? (Araújo, ministro das Relações Exteriores do Brasil)", disse o presidente.

Em seguida, ele fala a seguinte frase sobre saliva e pólvora. Por fim, ele diz que teria que ser desta forma, pois assim funcionaria.

Em um dos debates com o presidente e à época candidato à reeleição do país, Donald Trump, Biden prometeu criar um fundo, em parceria com outros países, de 20 bilhões de dólares (quantia superior a 100 bilhões de reais) para proteção da Amazônia.

Na época, ele fez um alerta ao governo brasileiro dizendo para parar de destruir a floresta. "Se vocês não pararem, sofrerão significativas consequências econômicas”. O presidente Bolsonaro reagiu à fala, qualificando a declaração como 'desastrosa e gratuita'.