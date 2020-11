Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Maryanna Oliveira / Câmara dos Deputados

10/11/2020

"Entre pólvora, maricas e o risco à hiperinflação, temos mais de 160 mil mortos no país, uma economia frágil e um estado às escuras. Em nome da Câmara dos Deputados, reafirmo o nosso compromisso com a vacina, a independência dos órgãos reguladores e com a responsabilidade fiscal", escreveu Maia em seu Twiiter.

Em um evento nesta terça-feira (10), Bolsonaro afirmou que "quando acaba a saliva, tem que ter pólvora" ao se referir sobre a Amazônia e as relações entre Brasil e EUA provocadas pela questão ambiental.

O pronunciamento teria sido uma referência ao presidente eleito dos EUA, Joe Biden, que ainda como candidato disse que pressionaria o Brasil para adotar políticas mais duras para proteger a Amazônia.

