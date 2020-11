Por IG - Último Segundo

São Paulo - O homem responsável por tentar executar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com uma facada disse que participou de manifestações contra o PT e que cogitava se filiar à direita. Os registros da fala de Adélio Bispo de Oliveira estão em depoimentos sobre o caso contra o Bolsonaro e foram obtidos pelo colunista Amaury Ribeiro Jr., do UOL.

Adélio Bispo contou ao delegado da Polícia Federal (PF) Rodrigo Morais e a psiquiatras do presídio federal de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, que passou a integrar protestos em Curitiba a partir de 2005 contra os supostos casos de corrupção do ex-presidente Lula.

O diretório do PSD de Uberaba, em Minas Gerais, teria recebido Adélio durante uma tentativa de filiação.

Ele disse que solicitou desfiliação do PSOL após o partido não ter homologado sua candidatura como deputado federal.