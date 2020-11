Jair Bolsonaro Agência Brasil

Por iG

Publicado 12/11/2020 14:22 | Atualizado 12/11/2020 14:30

São Paulo - A avaliação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em São Paulo e Rio de Janeiro não foi tão positiva. De acordo com a pesquisa do Datafolha realizada entre os dias 09 e 10 de novembro, no estado de São Paulo, a rejeição, que antes era de 48%, agora chega a 50%.

A aprovação no estado também caiu de 25% para 23%, com avaliação regular estável, de 27% a 26%. Segundo os dados, Bolsonaro.

Rio de Janeiro

Desde a semana passada, a aprovação do presidente também caiu no Rio de Janeiro, em seis pontos, passando de 34% para 28%. A rejeição seguiu estável, de 41% para 42%.

Assim como em São Paulo, no Rio, Bolsonaro é mais bem avaliado entre os mais velhos. O presidente tem 34% de aprovação por quem tem mais de 60 anos, mas é rejeitado pelos mais ricos (61%) e jovens (60%).