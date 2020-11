Delegacia em Manacapuru, no Amazonas Reprodução/Polícia Civil

Por iG

Publicado 12/11/2020 16:23

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas está investigando o caso de uma menina de 10 anos que está grávida de 20 semanas. A criança relatou ter sido abusada pelo irmão de 17 anos.



Na última sexta-feira (9), a avó da menina levou a neta até a delegacia após constatar alterações no corpo da criança e suspeitar de uma gravidez. Exames médicos apontam que a vítima está com cerca de 20 semanas de gestação.

Na última quarta-feira (11), a Polícia Civil do Amazonas afirmou que a menina foi atendida por uma equipe multidisciplinar do Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (Savvis), quando relatou ter sido abusada pelo irmão mais velho.

Depois de receber atendimento psicológico, a vítima foi encaminhada ao Instituto da Mulher para acompanhamento especializado.

Roberta Merly, delegada titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru (AM), informou que as investigações seguem para apurar se há outras pessoas envolvidas no crime.

O suspeito poderá responder por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável caso a autoria do irmão seja comprovada através de exame de DNA.

Durante entrevista à emissora local TV A Crítica, a delegada explicou que o aborto é assegurado pela legislação brasileira.

“Está previsto em lei em decorrência do abuso sexual. Ela foi vítima de estupro de vulnerável e ela é encaminhada para Manaus para realizar o procedimento”, concluiu Merly.