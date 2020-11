Luciano Huck Reprodução / TV Globo

Por iG

Publicado 12/11/2020 20:29

São Paulo - O apresentador Luciano Huck, da TV Globo, se apresentou como candidato para as eleições presidenciais de 2022 em um encontro que ele teria participado com empresários em São Paulo nesta quarta-feira (11). A informação é da CNN Brasil.



No final do mês passado, Huck esteve com o ex-ministro da Justiça Sergio Moro para acertar a criação do que chamaram de "terceira via" para o próximo pleito. A ideia seria criar uma chapa que não se situasse em nenhum dos extremos, já que ambos concordaram que hoje há espaço para a construção de candidatura com a marca da "racionalidade".

Os dois vinham mantendo contato desde um encontro na edição de 2019 do Fórum Econômico Mundial, em Davos, quando eles trocaram telefones. Desde aquela, porém, ambos nunca haviam sentado para tratar de política.

Na conversa, que ainda foi preliminar e não definiu quem seria o "cabeça" da dupla, eles trataram sobre possíveis nomes que podem ser convidados a participar da construção da chapa e definiram alguns dos principais pontos a serem defendidos. Os focos seriam uma agenda liberal para a economia, luta contra a corrupção e redução da desigualdade social.