Por O Dia

Publicado 13/11/2020 14:57

Durante essa semana, foi visto o caso do motorista João Maria da Costa Júnior que atropelou a ciclista Marina Harkot e instantes após o acidente, câmeras de vigilância o flagraram não demonstrando qualquer tipo de remorso ou instabilidade pelo crime que acabou de cometer. O jornal o Dia fez a seguinte pergunta em suas redes sociais: Você acredita que os crimes de trânsito são banalizados no Brasil?Com o resultado da votação, 94,5% acham que no país, a banalização dos crimes de trânsito está presente em nosso cotidiano. A enquete do O Dia foi realizada entre quinta, 12 até e sexta, 13, no Instagram e no Twitter , totalizando 1.204 votos.