Deputado federal e ex-ministro da Cidadania afirmou que vai cumprirr agenda de forma remota Agência Brasil

Por

Publicado 13/11/2020 17:23

Brasília - O deputado federal e ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra (MDB-RS), testou positivo para o coronavírus (covid-19) na tarde desta sexta-feira, dia 13. De acordo com o parlamentar, ele realiza o tratamento em sua casa e não apresenta sintomas. O anúncio foi feito em uma publicação em sua página oficial no Twitter.

"Comunico aos que me seguem que testei positivo para covid-19. Estou bem e sem sintomas. Já Iniciei tratamento precoce com hidroxicloroquina e ivermectina. Comecei o isolamento em casa e cumprirei minha agenda de forma remota nos próximos dias seguindo as instruções médicas", escreveu na rede social.

Publicidade

O ex-ministro da Cidadania do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) é médico de formação e no auge da pandemia do coronavírus no Brasil negou os efeitos do vírus. Ele disse que os números de mortes não ultrapassariam aos da pandemia do H1N1, que foram cerca de 2100, e afirmou que a quarentena não era eficaz no combate à propagação do vírus. Atualmente, o Brasil contabiliza mais de 164,3 mil vidas perdidas pela covid-19.

Com a saída do até então ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, Terra chegou a ser cogitado como um dos nomes que assumiria a pasta. Ele também aparentou defender o uso da hidroxicloroquina, remédio sem comprovação científica de eficácia no tratamento do coronavírus.

Publicidade

Terra saiu do cargo de ministro da Cidadania em fevereiro deste ano e retomou ao cargo de deputado federal. No seu lugar assumiu Onyx Lorenzoni, que saiu da Casa Civil.

Publicidade