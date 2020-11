Carlos Bolsonaro Dida Sampaio / Estadão Conteúdo

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 17:47

Brasil - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), afirmou na noite desta quinta-feira, que "limpa a bunda" com as gravatas do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e do general e ex-ministro chefe da Secretaria de Governo da Presidência, Santos Cruz. O filho 02 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e principal articulador do pai nas redes sociais reagiu às críticas dos dois sobre as declarações de comemoração da paralisação da vacina CoronaVac.

Carlos respondeu a uma seguidora no Twitter, que disse que Moro e Santos Cruz fizeram uma dobradinha para criticar Bolsonaro. "Limpo a bunda com as gravatas dos dois", disse o vereador.

