Covid-19 em São João de Meriti. Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 21:45

Brasil - O Brasil confirmou mais 456 mortes de pessoas que foram infectadas pelo coronavírus (covid-19). Segundo informou o Ministério da Saúde, a soma total de vítimas chega a 164.737. Já o número de pessoas contaminadas pelo vírus é de 5.810.652 de casos.

Nas últimas 24h, a pasta notificou 29.070 novos diagnósticos e o balanço destaca 378.348 pacientes em acompanhamento. Também há ainda 2.388 mortes em investigação. Outros 5.267.567 já se recuperaram da doença.

Publicidade

Os estados com mais mortes são São Paulo (40.202), relativos ao dia 12, Rio de Janeiro (21.162), Ceará (9.432), Minas Gerais (9.405) e Pernambuco (8.805). As Unidades da Federação com menos casos são Roraima (705), Acre (707), Amapá (774), Tocantins (1.128) e Rondônia (1.497).

O ministério da Saúde também fez um pronunciamento explicando que as dificuldades de atualização nesta semana se deveram a um problema nos sistemas informatizados que pode ser um ataque.