Crime ocorreu na rua dos Tupinambás, centro de Belo Horizonte Google Street View

Por iG

Funcionários de uma loja de eletromésticos em Belo Horizonte foram feitos de reféns na noite dessa sexta-feira (13), no momento em que a loja se preparava apra fechar as portas. De acordo com informações da Polícia Militar ao portal O Tempo, três suspeitos foram detidos.



A denúncia à polícia foi feita por alguns pedestres que passavam na frente da loja e perceberam uma movimentação suspeita. O ponto comercial foi invadido por dois homens, enquanto um terceiro permaneceu em frente à loja.



Ainda segundo informaçoes dos policiais, os funcionários doram obrigados a deitar no chão, entregar celulares e outros objetos pessoais. Os suspeitos, que têm idades entre 22 e 36 anos, usaram um simulacro de arma de fogo para render os trabalhadores.