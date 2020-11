Por IG - Último Segundo

15/11/2020

Minas Gerais - O atual prefeito da cidade de Passa Quatro, no interio de Minas Gerais, morreu na noite deste sábado aos 62 anos. Antônio Claret (PV) era candidato a reeleição e estava internado após um infarto.

Claret, que estava internado há duas semanas, foi velado na manhã deste domingo. Em vida, possuiu vasto currículo na política da cidade, como prefeito, vereador, vice-prefeito e presidente da Câmara.

De acordo com o juiz eleitoral da comarca de Itanhandu, em entrevista ao G1, o Partido Verde já pediu a substituição de Antônio Claret. A disputa dee ser conduzida pelo novo candidato a prefeito, Henrique Nogueira Gonçalves.

Antônio Claret, porém, deve aparecer nas urnas, já que no momento do seu falecimento as urnas eletrônicas já estavam lacradas.