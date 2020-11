Presidente da República Jair Bolsonaro, durante reunião da XII Cúpula de Líderes do BRICS (videoconferência) Marcos Corrêa/PR

Publicado 17/11/2020 11:09 | Atualizado 17/11/2020 11:23

Rio - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou a Organização Mundial de Saúde (OMS) em discurso na cúpula dos Brics - bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul - nesta terça-feira.

Bolsonaro afirmou que o órgão, que defende apenas consensos estabelecidos pela comunidade científica, pratica um "monopólio do conhecimento" e precisa ser reformado. "Desde o início critiquei a politização do vírus e o pretenso monopólio do conhecimento por parte da OMS, que necessita urgentemente, sim, de reformas", disse.

O presidente pediu também uma reforma na Organização Mundial do Comércio (OMC), com foco na questão dos subsídios: "A reforma da OMC é fundamental para a retomada do crescimento econômico global, é necessário prestigiar proposta de redução de subsídios para bens agrícolas com a mesma ênfase com que países buscam promover o comércio de bens industriais".

A reunião entre os líderes também revelou a distância entre Bolsonaro e o presidente da China, Xi Jinping. Do lado chinês, o líder criticou o isolacionismo, que tende a "aumentar a tensão e possibilidade de conflitos" entre os países, e afirmou que "a história nos mostra que o multilateralismo pode evitar guerras". Já Bolsonaro manteve a postura isolacionista e alinhada com o atual presidente dos EUA, Donald Trump, dizendo que "é preciso defender as prerrogativas soberanas dos países".