Brasil

Homens brancos com ensino superior e 'prefeito' como profissão: confira o perfil dos eleitos para as prefeituras no primeiro turno

Candidato mais velho eleito tem 95 anos, enquanto cinco foram os mais votados e garantiram o cargo com a idade mínima de 21 anos

Publicado 17/11/2020 09:28 | Atualizado há 4 horas