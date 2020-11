O ministro João Otávio de Noronha pediu vista do caso Sergio Amaral / STJ

Por O Dia

O julgamento dos recursos solicitados pela defesa do senador Flávio Bolsonaro , na investigação do esquema de "rachadinha", foi suspenso pelo ministro do Supremo Tribunal de Justiça João Otávio de Noronha, nesta terça-feira. De acordo com o ministro, que pediu vista do caso, a decisão foi tomada porque ele precisa de mais tempo para entender a situação. Essa ação vai em desencontro à decisão anterior do ministro Félix Fischer, que já tinha negado os recursos. As informações são do Portal G1.

Os advogados do filho do presidente Jair Bolsonaro põe em questionamento quatro fatores nas investigações: irregularidades na quebra de sigilo fiscal e bancário; falha na comunicação feita pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre movimentações atípicas de Flávio; invalidez de decisões tomadas pela primeira instância no caso, já que o foro especial foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Rio e supostas irregularidades na prisão prisão preventiva decretada para o ex-assessor do senador, Fabrício Queiroz.

Publicidade

O ministro João Otávio de Noronha afirmou que “é um caso complexo, que me cabe examinar. Ninguém, nenhum advogado esteve comigo. Mandaram memorial, entregaram aqui ontem no gabinete, na semana passada. Vou examinar”. A declaração de Noronha incomodou Fischer, que reclamou da atitude do colega antes de terminar a leitura do voto.