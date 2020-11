Por iG

Publicado 17/11/2020 16:57

Macapá - Há duas semanas, o estado do Amapá sofre com uma crise energética que tem deixado a população sem o fornecimento de eletricidade por várias horas durante o dia. Neste cenário, a criatividade e bom humor fizeram com que a jovem Thayza Lima celebrasse seu vigésimo terceiro aniversário com o tema "Apagão da Thay".

A festa foi feita no último sábado (14) e, de acordo com a aniversariante, a surpresa partiu da cunhada, que decorou o bolo com cantadas como "Me chama de CEA [Companhia de Eletricidade do Amapá] e implora para eu voltar", "Não sou CEA, mas à noite eu te deixo todo suado" e "Me chama de CEA e vem acabar com a minha energia, bb".

A publicação com a foto da decoração inusitada chamou a atenção dos internautas e chegou a mais de 1,5 mil curtidas e compartilhamentos.

Thayza vive com a mãe na Zona Norte de Macapá e disse ao G1 que a vida em meio ao apagão tem gerado transtornos, mas o aniversário foi uma forma de desestressar e torcer pelo retorno total da energia. "O tema teve tudo a ver com o que está ocorrendo. O negócio é sério, só que nada impede do amapaense fazer uma graça", brincou.

Segundo a jovem, devido à pandemia de Covid-19, a festa foi pequena, apenas para os familiares mais próximos e ela deseja que tudo passe o mais rápido possível.