Volta Redonda tem 7.727 casos confirmados da covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 20:54 | Atualizado 17/11/2020 20:55

Rio - O número de mortos no Brasil em decorrência do novo coronavírus chegou a 166.699. De acordo com dados do Ministério da Saúde, que foram atualizados na noite desta terça-feira (17), nas últimas 24 horas, foram registrados 685 novos casos. No total, o país contabiliza 5.911.758 infectados.

Ainda de acordo com o órgão, deste infectados, 5.361.592 se recuperaram da doença.