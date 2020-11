As vítimas foram soterradas após o deslizamento de parte da falésia Reprodução

Por iG

Publicado 18/11/2020 15:15 | Atualizado 18/11/2020 15:19

Natal - Nesta quarta-feira (18), o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou o envio de uma equipe técnica à praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. Ontem (17), uma falésia desabou no local e deixou três mortos.



Marinho informou que a equipe, formada por dois técnicos da Defesa Civil, uma engenheira e um geólogo, irá avaliar “os riscos e as medidas de prevenção necessárias” na praia de Pipa.

A determinação, divulgada pelo ministro Rogério Marinho através de rede social, foi do presidente Jair Bolsonaro.

Por determinação do PR @jairbolsonaro, enviei dois técnicos da Defesa Civil, uma engenheira e um geólogo, para avaliarem os riscos e as medidas de prevenção necessárias na praia de Pipa, no RN. Lamentamos a tragédia que tirou a vida de 3 pessoas e queremos evitar novos acidentes. — Rogério Marinho (@rogeriosmarinho) November 18, 2020

De acordo com a prefeitura de Tibau do Sul, o deslizamento de ontem foi causado pela maré alta, que atingiu as praias e chegou até o pé das falésias. Após o acidente, a área foi interditada.

Investigação

O Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte (MPF-RN) iniciou o inquérito civil público para apurar as responsabilidades sobre o acidente.

Além disso, o MPF pediu à Prefeitura de Tibau do Sul que realize um mapeamento das áreas de falésia e como está a situação de cada ponto. O órgão também solicitou mais proteção nessas regiões da praia de Pipa, tanto para o meio ambiente quanto para os cidadãos que frequentam o local.