O HC não divulgou a causa da morte de Pedro Henrique Machado

Publicado 19/11/2020 15:43 | Atualizado 19/11/2020 15:46

São Paulo - Nesta quarta-feira (18), morreu o paciente que morou por 51 anos no Hospital das Clínicas (HC) da Universidade de São Paulo (USP). Paulo Henrique Machado tinha 53 anos.

Paulo morava no hospital desde 1969, quando contraiu poliomielite e precisou ser internado pelas sequelas da doença. A poliomielite é transmitida por um vírus e pode causar paralisia do corpo e afetar a respiração.



O Hospital das Clínicas não divulgou a causa da morte.



Paulo era apaixonado por games e desenhos animados. Ele chegou a criar uma animação 3D que retratava a rotina de uma criança com deficiência e seus amigos.