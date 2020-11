Cenas do vídeo no momento que João Alberto, negro, é espancado e assassinado por asfixia por seguranças (brancos) do Carrefour em Porto Alegre Captura de vídeo

Publicado 21/11/2020 15:26

Rio - O Carrefour anunciou, neste sábado (21), que doará o valor das vendas feitas no Dia da Consciência Negra (20) deste ano para ONGs que atuam na luta pela igualdade racial. A ação foi anunciada pelo grupo após a repercussão da morte de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, assassinado por um segurança e um PM que trabalhavam em uma unidade da rede em Porto Alegre, no RS.

"Palavras não expressarão nossa angústia com a brutalidade. Daremos todo o apoio à família de João Alberto Silveira Freitas e, em respeito a ele, nossa loja de Passo D’Areia fechou ontem e permanecerá fechada hoje. Além disso, todo o resultado das vendas do dia 20 de novembro das lojas Carrefour Hipermercados será doado para entidades ligadas à luta pela consciência negra", informou a rede em uma nota enviada à imprensa.

O Carrefour disse ainda que as lojas serão abertas mais tarde neste sábado para reforço de "treinamento antirracista com todos os nossos funcionários e terceiros".

Mais cedo, o presidente do Carrefour no Brasil, Alexandre Bompard, usou sua conta no Twitter para se manifestar sobre o caso. "Medidas internas foram imediatamente tomadas pelo Grupo Carrefour Brasil, principalmente em relação à empresa de segurança contratada. Essas medidas são insuficientes. Meus valores e os valores do Carrefour não compactuam com racismo e violência", escreveu.

João Alberto Silveira Freitas morreu asfixiado por um segurança e um policial militar contratados para trabalharem no hipermercado. O caso, que foi filmado por pessoas que passavam pelo local no momento da agressão, gerou revolta nas redes sociais, além de protestos em diversas cidades brasileiras como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília.