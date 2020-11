Palácio do Planalto Arquivo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 17:12 | Atualizado 21/11/2020 17:12

Brasília - O Palácio do Planalto monitorou as redes sociais de parlamentares de oposição e governistas e de jornalistas para municiar diferentes órgãos do governo sobre o comportamento digital deles, informou o jornalista Guilherme Amado, da Revista Época.

De acordo com a publicação, o fato foi confirmado através de uma série de relatórios, feitos entre fevereiro e março deste ano, e pago com dinheiro público.

Ainda de acordo com a revista, os relatórios mostram um governo preocupado com cada detalhe do que parlamentares e jornalistas publicam nas redes sociais. Entre as personalidades monitoradas estão Alexandre Frota, Kim Kataguiri e o petista José Guimarães.

Os documentos também traz um item nomeado "Debates dos usuários", em que são monitoradas tendências das redes, além de fazer comparações sobre o alcance de perfis de jornalistas que cobrem política com o perfil de Bolsonaro no Twitter.

O relatório era enviado para Luiz Eduardo Ramos, Fabio Wajngarten e algumas poucas outras autoridades do Planalto.

Procurada, o Palácio de Platanalto não explicou por qual motivo o monitoramento é feito e porque foi utilizado dinheiro público.