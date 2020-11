Modelo mirim Emily Dias Reprodução

Por iG

Publicado 22/11/2020 14:11 | Atualizado 22/11/2020 14:23

São Paulo - A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Emily Dias, modelo mirim de 14 anos, em Itanhaém, no litoral paulista. As autoridades confirmaram o 'sumiço' dela neste domingo (22). Emily sumiu na madrugada deste sábado (21), segundo seus pais, por volta de 4h.

fotogaleria

Publicidade

Desde que seu desaparecimento foi notado, a família compartilha fotos da adolescente de 14 anos para tentar informações. Em entrevista ao G1, a mãe da modelo mirim, Dayane Dias, relatou que a maçaneta da casa estava quebrada e ela e o marido viram um carro sair da rua por volta das 4h.

Segundo o relato dos pais à polícia, latidos do cachorro despertaram o desaparecimento da filha de madrugada. A família de Emily Dias mora no bairro Jardim Califórnia, próximo à praia, em Itanhaém. Com o barulho, levantaram da cama e foram até o quarto das duas filhas, notando que a adolescente não estava. O boletim de ocorrência diz que a porta que dá acesso à cozinha da casa estava aberta e com a maçaneta no chão, quebrada.

Publicidade

Os pais também relataram ter visto um carro seguindo em direção à avenida da praia, a cerca de 300 metros da casa da família. A mãe acrescentou que ouviu sua filha gritar por socorro. Segundo os pais, o relacionamento com Emily sempre foi bom, e eles ainda não receberam informações sobre o paradeiro da jovem.

A mãe de Emily diz que a filha já fazia trabalhos, como uma participação em novela infantil e campanhas como modelo mirim. O celular da jovem ficou em seu quarto, e nenhum item, como roupas ou objetos, foram levados.

Publicidade

"A gente está desesperado, a gente não está fazendo mais nada a não ser procurar a Emily, não sabemos o que esta por trás. Estamos desesperados", afirmou Denyse, mãe de Emily.

A Polícia Civil informa que o caso da modelo mirim foi registrado na manhã deste sábado (21) como sequestro e cárcere privado, pela Delegacia Seccional de Itanhaém. As investigações serão encaminhadas ao 2º Distrito Policial da cidade.