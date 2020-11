As vítimas estavam no carro que o condutor embriagado dirigia Reprodução

Mato Grosso - Um acidente entre dois carros deixou três vítimas e quatro pessoas feridas no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, em Mato Grosso, neste domingo. O suspeito de causar o acidente é um homem de 25 anos, que estava dirigindo embriagado e não tem carteira de motorista. No carro que ele dirigia, estavam Meirilaine Justiniano de Souza, de 26 anos, seu filho Luan Douglas Almeida Souza, de 4 anos, e sua irmã Emily Justiniano Muniz, de 6 anos. Os três morreram no local, segundo a Polícia Civil. As informações são do G1.

De acordo com as testemunhas, o homem que dirigia um dos carros foi visto ingerindo bebida alcoólica durante o dia, em uma cachoeira nas proximidades do local, no veículo, foram encontradas latas de cerveja. O suspeito estava no carro com outras cinco pessoas, entre elas, as duas crianças que morreram e não usavam cadeirinha e nem cinto de segurança no momento do acidente. Segundo relatos, o condutor estava visivelmente embriagado quando perdeu o controle do carro, bateu em outro veículo e capotou.

O suspeito recebeu atendimento médico, assim como os outros envolvidos no acidente que permaneceram internados, e foi encaminhado para a delegacia, onde confessou que dirigiu embriagado e não possui carteira de habilitação. Inicialmente, o motorista vai responder por dirigir embriagado e homicídio culposo na direção de veículo (quando não há intenção de matar), afirmou a Polícia Civil.