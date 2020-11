O Tribunal de Justiça de SP determinou sua prisão preventiva domiciliar Reprodução

Por iG Último Segundo

Publicado 23/11/2020 18:52

Apesar de se apresentar como "advogada internacional", Lidiane Brandão Biezok, de 45 anos, filmada durante ataque homofóbico e racista na última sexta-feira (20) em padaria em São Paulo, não tem qualquer qualquer registro válido na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).



Segundo a OAB-SP, Lidiane "não consta no sistema de cadastro da entidade, tampouco do Cadastro Nacional de Advogados (CNA), mantido pelo Conselho Federal da OAB, que exerce a função de fiel repositório do cadastro de todos os advogados do Brasil".



Lidiane foi flagrada pelas câmeras de uma padaria ofendendo clientes e funcionários do estabelecimento.



Em sua versão, afirmou sofrer de bipolaridade, e alegou que havia sido provocada antes por pessoas presentes ao local. O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) determinou hoje a prisão preventiva domiciliar.