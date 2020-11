Isolamento social foi afrouxado pela população Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 10:38

Rio - Um grupo de pesquisadores afirmou, em uma nota técnica divulgada nesta segunda-feira, que o Brasil já vive o "início de uma 2ª onda" da covid-19. As informações são do G1.

"A situação no Brasil se deteriorou fortemente nas últimas duas semanas, e o início de uma segunda onda de crescimento de casos já é evidente em quase todos os estados, de forma particularmente preocupante nas regiões mais populosas do país", diz a nota, assinada por pesquisadores da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia Campus Salvador (IFBA), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e da Universidade de Brasília (UnB).

Segundo o grupo, a explosão de casos se dá, principalmente, por três fatores: falta de testagem e rastreio, falta de uma política central coordenada de enfrentamento ao vírus e afrouxamento do isolamento social.

A pesquisa utilizou dados públicos como parâmetros para concluir que a segunda onda já começou, como: número de casos e mortes (não apenas por covid-19, mas também por por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), cruzando com proporções de outros períodos e outros países), as taxas de isolamento social, a estimativa percentual da população infectada e o ritmo de transmissão do vírus.

Segundo o grupo, composto Antônio Carlos Guimarães de Almeida, Antônio José Assunção Cordeiro, Fulvio Alexandre Scorza, Marcelo A. Moret, Tarcísio M. Rocha Filho e Walter Massa Ramalho, há algumas medidas que podem ser tomadas para conter o avanço do vírus no País. São elas:

- "Gestores públicos devem basear suas decisões na melhor evidência científica disponível"

- "Estabelecer uma coordenação central no governo federal"

- "Políticas de isolamento e distanciamento social devem ser intensificadas o quanto antes, até atingir um controle efetivo da pandemia"

- "Implementar uma extensa política de testagem de infecção pelo vírus SARS-CoV-2, com o rastreamento e isolamento de contatos"

- "Realizar extensas campanhas públicas de informação da população"

- "Implementação de real e efetivo apoio financeiro aos cidadãos menos favorecidos"