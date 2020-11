Mãe, pai, filho e amigo foram assassinados em estrada no Mato Grosso Reprodução

A Polícia Civil investiga a morte de quatro pessoas, assassinadas na saída do garimpo de Aripuanã (MT), a 976 km da capital Cuiabá. O desaparecimento de uma das vítimas motivou as buscas dos agentes, que encontraram, nessa segunda-feira (23), uma mulher, seu filho, seu marido e um amigo do filho. As informações são do portal “G1”.

Segundo o boletim de ocorrência, o amigo era Jonas dos Santos, de 25 anos, que pegou carona com a família para o município de Juína, a 737 km de Cuiabá. Ele foi morto juntamente com Elzilene Tavares Viana, de 41 anos, seu marido Leôncio José Gomes, de 40 anos, e o filho Luiz Felipe Viana Antônio da Silva, de 19 anos.

Não foi informado pela polícia desde quando o grupo estava desaparecido, mas o registro do desaparecimento foi feito na própria segunda-feira (23). As investigações estão em andamento e buscam a motivação do crime, além da identificação dos suspeitos.

No assassinato, criminosos abordaram o grupo e algemaram-no. A execução foi efetuada em uma estrada em direção a Juína, para onde as pessoas foram levadas. Uma mulher, que também estava com as vítimas, não foi morta porque alegou estar grávida. Três dos corpos foram encontrados com ferimentos. Um deles teve seu corpo atingido pelo fogo, depois dos suspeitos incendiarem um dos veículos.