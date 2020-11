A vítima é Gabriel da Silva Reis, de 22 anos Reprodução

Por iG Último Segundo

Publicado 24/11/2020 15:58

Um jovem foi morto a pauladas por tentar defender uma mulher que estava sendo agredida no meio da rua, na cidade de Igarapé do Meio, no Maranhão, cidade a cerca de 220 km da capital do estado, São Luís. O caso ocorreu no último domingo (22).

Segundo as informações da polícia, o jovem se chamava Gabriel da Silva Reis e tinha 22 anos. Ele passava à noite por uma rua quando viu uma mulher sendo atacada por um homem, que não teve o nome revelado.



Houve o início de uma discussão e Gabriel acabou atingido com um pedaço de madeira na cabeça, sendo depois agredido várias vezes pelo homem. Ele chegou a ser socorrido por outro homem que passou pelo local, mas chegou ao hospital sem vida.



A Polícia Civil ainda investiga o caso, assim como a briga envolvendo o homem e a mulher, que não foi hospitalizada. A delegacia na cidade está ouvindo testemunhas e ninguém foi preso até agora.