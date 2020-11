Ministro da Justiça, André Mendonça, fala à imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle (CICN) Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 17:19

Brasília - O ministro da Justiça e segurança pública, André Mendonça, testou positivo para a covid-19. O Ministério da Saúde divulgou a informação nesta terça-feira e afirmou que o ministro “está bem e permanecerá em isolamento em casa nas próximas semanas”.

Ao todo, 13 ministros já foram contaminados com a doença, inclusive o presidente Jair Bolsonaro e a primeira dama Michele Bolsonaro. Além de André Mendonça, já testaram positivo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o secretário do Governo, Luiz Eduardo Ramos, o chefe do gabinete de segurança Augusto Heleno, o ministro da Educação Milton Ribeiro e o ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni.