"Oi Geórgia toma/tomou vacinas? O que acha do movimento antivacina?", perguntou um seguidor a Heloísa Bolsonaro no Instagram. Reprodução

Por iG Último Segundo

Publicado 24/11/2020 17:46

Nesta terça-feira (24), Heloísa Bolsonaro, esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) , criticou o movimento anti-vacina. A declaração foi dada após um seguidor perguntar se a filha recém-nascida de Heloísa e Eduardo toma vacinas. As informações foram dadas pelo UOL.

"Oi Geórgia toma/tomou vacinas? O que acha do movimento anti-vacina ?", perguntou um seguidor a Heloísa Bolsonaro no Instagram.



Heloísa respondeu que “Geórgia toma e tomará todas as vacinas para cada fase. Não sabia que existia um movimento anti-vacina, mas agora sabendo, só pode ser coisa de retardado”. “Depois, quando o filho tiver uma doença, quero ver ele agradecer aos pais por terem poupado ele da dor do ‘pic’. Pqp, né? Por essas e outras a gente vê a volta de doenças antes erradicadas”, complementou.



Eduardo Bolsonaro, marido de Heloísa, e Jair Bolsonaro defendem que a vacina contra o novo coronavírus (Sars-Cov-2) não deve ser obrigatória.