Jair Bolsonaro Reprodução TV Brasil

Por iG

Publicado 25/11/2020 16:30 | Atualizado 25/11/2020 16:32

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quarta-feira (25) que o governo federal não teve “nada a ver” com a crise de energia elétrica que durou 22 dias no estado do Amapá.

A declaração foi dada em evento fechado com a presença de investidores. Bolsonaro se disse "orgulhoso" pelo Ministério de Minas e Energia, que teria resolvido o problema de forma “voluntária”.

“Um problema sério que tivemos no dia 3 agora de novembro, a questão de energia elétrica, que não tem nada a ver com o governo federal, mas como nós aqui somos um governo de 210 milhões de brasileiros, nós fomos pra lá. E dentro de duas semanas o assunto foi resolvido. Não era competência ou atribuição nossa, nós nos orgulhamos, o Ministério de Minas e Energia também, pelo seu voluntarismo pela forma como tratou esta questão”, disse.

No último sábado (21), depois de 19 dias de crise e dois apagões no estado, o presidente Bolsonaro visitou o Amapá. Durante a visita, Bolsonaro desfilou pelas ruas da cidade apoiado na porta do carro, com um segurança atrás, com o pé na porta, protegendo suas costas.