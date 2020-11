Por iG

Publicado 25/11/2020 20:08

Belo Horizonte - A Polícia Militar (PM) apreendeu na tarde desta terça-feira (24) cerca de 70 quilos de maconha. De acordo com o boletim de ocorrência, a droga estava distribuída em quatro malas carregadas por duas mulheres que viajavam em um ônibus interestadual, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, para Belo Horizonte.

Quando chegaram na capital mineira, as passageiras não puderam pegar três bagagens pois tinham perdido o ticket de comprovação de posse. As malas foram levadas para a garagem da empresa na Região Nordeste de Belo Horizonte.



Ao suspeitarem que havia algo legal nas malas, os funcionários acionaram a Polícia Militar, que descobriram se tratar de 70 barras de maconha.



Por meio das câmeras de monitoramento, os policiais descobriram que as mulheres embarcaram em ônibus rumo a Timóteo, no Vale do Rio Doce.



Uma das suspeitas foi presa na cidade. A polícia ainda não conseguiu identificar se também havia drogas na mala que elas conseguiram embarcar.