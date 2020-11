ACM Neto afirmou que uma nova data para Carnaval depende da vacina Valter Pontes/Governo da Bahia

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 14:29 | Atualizado 27/11/2020 14:43

Salvador - A Prefeitura de Salvador (BA) confirmou, nesta sexta-feira, que o carnaval na cidade está suspenso em fevereiro, devido à pandemia de covid-19. O prefeito ACM Neto afirmou, durante uma coletiva de imprensa, que ainda não há uma nova data para a festa. Neto afirmou que a possibilidade da festa acontecer em outra época do ano depende da existência de uma vacina contra covid-19.

"Ninguém pode estabelecer uma data. Ninguém é louco de prever o Carnaval sem a segurança de uma vacina que imunize toda a população", disse. O prefeito também esclareceu que, caso exista uma vacina, há possibilidade do Carnaval na capital baiana acontecer no mesmo período que nas demais cidades do país.

Além da suspensão do Carnaval, ACM Neto também informou que as festas de largo também não irão acontecer. Tradicionalmente, este evento começa em dezembro e só termina em março do ano seguinte.