Por IG - Último Segundo

Publicado 27/11/2020 17:09 | Atualizado 27/11/2020 17:10

Investigados foram detidos no Quartel do Comando Geral da PM. Divulgação/Polícia Militar do Espírito Santo

Quatro policiais militares foram presos pela corregedoria da corporação no Espírito Santo. Eles foram investigados depois que um mecânico encontrou entorpecentes na viatura do grupo. As informações foram dadas pelo UOL.

De acordo com as Polícias Militar e Civil, a viatura havia sido levada para uma oficina na capital Vitória. Durante o processo de vistoria, o mecânico encontrou frascos de lança-perfume dentro do veículo.

A PM foi acionada e uma nova vistoria foi realizada, na Delegacia Regional de Vitória, com a ajuda de cães farejadores. Foram encontradas drogas como pedras de crack, pinos de cocaína, maconha e haxixe, embaixo do banco traseiro da viatura.

Um boletim de ocorrência foi feito, o veículo foi apreendido e a corregedoria da PM iniciou uma investigação do caso.

O episódio aconteceu no dia 16 de setembro e agora os policiais militares estão detidos no Quartel do Comando Geral da PM.

A assessoria de imprensa do órgão informou que o inquérito policial militar será entregue ao Ministério Público para oferecer denúncia à Justiça.

“A Corregedoria da Polícia Militar está finalizando o IPM e a previsão é que seja enviado ao Ministério Público na próxima semana”, afirmou a corporação.

Os quatro policiais irão responder por crimes previstos pelo código militar. Ainda não foi descartada a possibilidade de sofrerem punições com base no Código Penal Brasileiro.