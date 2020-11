Por IG - Delas

Publicado 28/11/2020 13:34

São Paulo - A amamentação é muito importante para a saúde do bebê e um ato completamente natural e de afeto. Mesmo assim, algumas pessoas insistem em sexualizar as mulheres na fase do aleitamento, algo que famosas como Giselle Itié já criticaram. Um homem escreveu na rede social Reddit que a esposa dele viveu uma experiência péssima com isso na própria casa.

O homem, que não se identificou, disse que a esposa estava dando de mamar para o filho quando os pais dele chegram em casa. Os avôs do bebê não avisaram que iriam visitar o neto e quando chegaram lá viram a nora a amamentando e fizeram comentários bastante inconvenientes.



"Ele não viu nada, além do seio da minha esposa, não o mamilo. Mas com base nisso, decidiu que tinha o direito de comentar. Então, disse que podia ver que o neto estava bem alimentado", escreveu o pai do bebê. "Quando minha mãe entrou, ele falou algo 'não precisamos nos preocupar com John morrendo de fome, pelo o que parece'. Minha esposa está muito insegura com o corpo depois do bebê. Ela ficou chateada e foi às lágrimas", ele continuou.

O homem contou que ficou indignado com a atitude dos pais. Ele obrigou o pai a pedir desculpas para a esposa, pedido que ela aceitou. Depois, ele descobriu que a mulher já havia falado com o sogro, ela mandou uma mensagem dizendo que ele era "nojento e pervertido" e que nunca mais iria por os pés na casa dele.