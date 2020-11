Por IG - Último Segundo

Publicado 30/11/2020 14:29

Morreu a 42ª vítima do acidente entre um ônibus e um caminhão na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, entre Taguaí e Taquarituba, no interior de São Paulo.

A morte foi confirmada no fim deste domingo (29). Ao portal Metrópoles, a Prefeitura de Itaí informou que a vítima é Juliano Paulo Luiz. Ele teve morte encefálica e ainda não há informações sobre a liberação do corpo e o velório.

O acidente ocorreu na última quarta-feira (25). No dia seguinte à tragédia, as autoridades locais já haviam confirmado 41 mortes. As causas ainda estão sendo investigadas.