Publicado 30/11/2020 14:37

Curitiba - Um homem de 54 anos morreu após um acidente de carro no último domingo (29) após o veículo bater contra uma árvore e pegar fogo em uma rodovia no Paraná. O motorista morreu carbonizado, e segundo informações, ele fugia após matar a companheira, de 25 anos.

O casal estava em uma casa noturna, quando começaram a discutir. Segundo testemunhas, em dado momento, o homem sacou uma arma e disparou duas vezes contra a jovem, que chegou a ser atendida pelo Samu, mas ela não resistiu e morreu no local.

A polícia militar soube do acidente do suspeito enquanto atendia a ocorrência do crime. O carro do suspeito ficou completamente destruído.