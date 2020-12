Brasil

USP lança teste rápido de covid-19 pela saliva

Criado pelo Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco do Instituto de Biociências, em parceria com o Instituto de Química, o teste RT-Lamp detecta casos de covid-19 em até 24 horas

Publicado 30/11/2020 16:46 | Atualizado há 3 horas