Publicado 01/12/2020 12:17 | Atualizado 01/12/2020 12:21

O Cinema Nosso abriu, no último dia 25, as inscrições para a segunda turma do projeto “Empoderamento e Cinema - Jovens Negras no Audiovisual”. O programa é destinado a jovens negras, moradoras da cidade do Rio de Janeiro, com idade entre 15 e 29 anos e estudantes do ensino público estadual e federal. Seu objetivo é promover a inserção dessa população na cadeia produtiva do audiovisual e estimular o empreendedorismo e autonomia dentro do setor. As interessadas devem fazer seu registro até 17 de janeiro.

Uma das motivações do projeto foi uma pesquisa lançada pela ANCINE em 2018, que mostrou que em 2016 nenhum conteúdo lançado comercialmente teve participação de mulheres negras nas equipes de direção, produção executiva e roteiro. Em apenas 13,3% dos filmes analisados havia a presença de negros no elenco principal. O Cinema Nosso é, hoje, reconhecido como uma das maiores escolas populares de audiovisual na América Latina, com mais de 5000 jovens formados em seus cursos, com diversas premiações.

Confira o calendário do processo seletivo:

Período de inscrição: 25 de novembro de 2020 a 17 de janeiro de 2021.

Divulgação de selecionadas para a etapa 2: 22 de janeiro de 2021.



Pré-seleção: 22 de janeiro de 2021 a 27 de janeiro de 2021.

Divulgação para a última etapa: 29 de janeiro de 2021.



Seleção: 04 de fevereiro de 2021 a 18 de fevereiro de 2021.

Divulgação das selecionadas: 19 de fevereiro de 2021.