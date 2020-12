Arnaldo Correia de Medeiros, secretário de vigilância em saúde do Ministério da Saúde Carolina Antunes / PR

Por IG Saúde

Publicado 01/12/2020 12:28 | Atualizado 01/12/2020 12:28

O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, disse nesta terça-feira (1), que o plano de vacinação contra covid-19 só ficará pronto quando um imunizante estiver registrada na Anvisa.



"É fundamental pensarmos que esse plano operacional para a vacinação da covid-19, ele só definitivamente ficará pronto, fechado, quando tivermos uma vacina ou mais de uma, que esteja registrada na Anvisa. Para isso, ela precisa mostrar seus dados de segurança e eficácia para a população brasileira".



O secretário destacou ainda que a vacina desejada deve ter o perfil "termoestável". "Desejamos que a vacina seja fundamentalmente termoestável por longos períodos, em temperaturas de 2 a 8 graus, porque a nossa rede de frios é montada e estabelecida com essa temperatura", acrescentou.



Outros pontos sobre o perfil desejado são pela equipe do Ministério da Saúde é a segurança, proteção contra doença grave e moderada, eficácia, indução de memória imunológica, possibilidade de uso em todas as faixas etárias e grupos populacionais, proteção com dose única e que ela acrescente tecnologia com baixo custo de produção.



"Nós estamos avançando com o plano de imunização para Covid-19 e devemos ter os resultados ainda esta semana sobre os 10 eixos", completou Medeiros.



O governo federal vai apresentar numa reunião, nesta terça-feira, a versão preliminar do plano de operacionalização da vacinação contra a covid-19. O encontro terá informações mais detalhadas sobre a estratégia que está sendo formulada.



Além do Ministério da Saúde, participam da reunião: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); o Instituto Nacional de Controle e Qualidade em Saúde (INCQS); a Fiocruz; o Instituto Butantan; o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar); sociedades médicas; conselhos federais da área da Saúde; Médicos Sem Fronteiras; e integrantes dos Conselhos Nacionais de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde (Conass e Conasems).