Publicado 01/12/2020 13:27

Porto Alegre - O Sul do país - em especial o Rio Grande do Sul, que faz divisa com a Argentina - deve enfrentar um novo surto de gafanhotos na região. Produtores, sindicatos rurais e entidades da região alertaram as autoridades sobre a chegada de uma segunda onda de insetos vindos do país vizinho.

A Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) deu início a uma investigação, nesta segunda-feira (1), para lidar com os insetos. A denúncia de uma segunda onda partiu dos próprios moradores da região.

A análise feita por técnicos é que desta vez a infestação está descentralizada, portanto, não deverão se formar nuvens de gafanhotos , como as da última vez. O órgão suspeita que a praga da segunda onda seja de uma espécie comum e endêmica.



Qualquer pessoa pode entrar em contato com a secretaria para relatar surtos pelos canais abaixo:



Whatsapp: (51) 8412 9961



E-mail: vigifito@agricultura.rs.gov.br



Atendimento DDSV: (51) 3288-6289, 3288-6294