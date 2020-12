Brasil

Governo do RS aumenta restrições contra covid-19 e suspende festas de fim de ano

Governo gaúcho classificou com a cor vermelha (risco alto de contágio) 19 das 21 regiões do Estado e adotou uma série restrições para frear o contágio devido à proximidade das festas de fim do ano

Publicado 01/12/2020 15:31 | Atualizado há 1 hora