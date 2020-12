Por O Dia

Publicado 01/12/2020 16:39 | Atualizado 01/12/2020 16:42

O policial militar Jeferson Luiz Esmeraldino, atingido na explosão do Banco do Brasil na madrugada desta terça-feira (1), em Criciúma (SC) , teve sua morte confirmada. O agente havia passado por três cirurgias logo após ser ferido, mas não resistiu. As informações são do portal “Metrópoles”.