Por IG - Último Segundo

Publicado 02/12/2020 10:56

A Polícia Militar encontrou 470 pinos de cocaína e 24 tabletes de maconha, nesta terça-feira (1), na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A PM encontrou as drogas após uma denúncia anônima.

De acordo com a polícia, os militares foram informados que criminosos com envolvimento no tráfico de drogas guardavam os entorpecentes em uma mata que fica perto da capital mineira.

Além dos pinos e tabletes, a polícia apreendeu R$ 627,50. O material foi encaminhado à delegacia de plantão de área. Ninguém foi preso.

Também na noite desta terça-feira (1), militares encontraram quatro armas, munições, maconha e cocaína escondidos em uma casa abandonada na região metropolitana de Belo Horizonte.