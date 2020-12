Brasil

Centrão investe contra reeleição de Maia e Alcolumbre no Congresso

Maia foi eleito três vezes presidente da Câmara e nega ser candidato, mas acredita ter o direito de concorrer, caso queira. No Senado, Alcolumbre trabalha abertamente por um novo mandato à frente da Casa, com respaldo do Palácio do Planalto

Publicado 02/12/2020 13:21 | Atualizado há 1 hora