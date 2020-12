Reféns foram utilizados como 'barreira humana' para evitar chegada da polícia Reprodução/TV Globo

Por IG - Último Segundo

Publicado 03/12/2020 09:39 | Atualizado 03/12/2020 09:48

São Paulo - Cinco homens suspeitos de participar do roubo a uma agência do Banco do Brasil em Criciúma, em Santa Catarina, na noite de segunda-feira, foram presos no Rio Grande do Sul na tarde da quarta-feira. Dois deles estavam na Região Metropolitana de Porto Alegre, em São Leopoldo, e 3 na divisa de Torres, no RS, com Passo de Torres, em SC.

Também na tarde desta quarta-feira, uma mulher de 31 anos foi presa em São Paulo suspeita de participação da operação. Ela foi localizada na zona sul da capital paulista. Com a mulher, os policiais encontraram malotes de dinheiro do Banco do Brasil, que serão periciados.

Relembre

Na segunda-feira, no início da madrugada, cerca de 30 pessoas encapuzadas cercaram o Centro de Criciúma, com tiros e explosivos, para assaltar uma agência do Banco do Brasil. Eles ainda fecharam os acessos ao local para impedir a ação dos policiais.

Pessoas foram feitas reféns e cercadas por criminosos para intimar a ação policial. Um PM e um vigilante ficaram feridos. Ninguém morreu. O PM precisou passar por três cirurgias.

Os criminosos fugiram e parte do dinheiro ficou espalhada pelas ruas. Quatro moradores da cidade foram detidos por recolherem R$ 810 mil que ficaram jogados no chão devido a explosão durante o assalto.