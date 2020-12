Agressão aconteceu depois de uma discussão na cidade de Franca (SP) Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 10:05 | Atualizado 03/12/2020 10:31

Após discussão na cidade de Franca (SP), um homem atingiu uma mulher com uma voadora e a derrubou. A agressão aconteceu no bairro Jardim Tropical I. Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que o motorista parte para cima da mulher depois do bate-boca.

De acordo com o portal “G1”, a Polícia Civil informou que o incidente aconteceu no último domingo (29), por volta das 8h30. O homem estacionou na calçada da Avenida Lisete Coelho Lourenço e a mulher, que estava por perto, se incomodou. Em seguida, os dois começaram a discutir.

Ao sair com o carro, que estava completamente em cima da calçada, o motorista encontra a mulher, que para em frente ao seu carro e reclama, dando um tapa no capô do veículo. Logo em seguida, o homem estaciona novamente, sai e a discussão entre os dois se inicia.

Depois de alguns segundos, ele entra novamente em seu carro, contorna e estaciona um pouco mais atrás. Em seguida, sai do carro e corre na direção da mulher, dando um chute e derrubando-a. Confira o vídeo: